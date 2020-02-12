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Вячеслав Соболев: Есть стопроцентная информация о готовящемся на меня и мою семью покушении

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев заявил, что за два месяца расследование смерти его трехлетнего сына не продвинулось ни на шаг. Он попросил встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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Соболев (на фото) попросил пять минут на встречу с Зеленским
Соболев (на фото) попросил пять минут на встречу с Зеленским
Фото: Вячеслав Соболев / Facebook

Депутат Киевского областного совета, бизнесмен Вячеслав Соболев, трехлетнего сына которого убили в декабре 2019 года, заявил, что на него и его семью планируется покушение. Об этом он написал 12 февраля в Facebook.

"У меня появилась стопроцентная информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении. Эта же информация есть и у полиции. Но, тем не менее, с пятницы и до понедельника, вопреки поручению Главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану. У меня вопрос. Это случайность?" – сказано в посте.

Бизнесмен утверждает, что за предыдущие два месяца "следствие не продвинулось ни на шаг".

"Я хочу обратиться к господину президенту. Владимир Зеленский, у меня огромная просьба к вам не как к президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем графике пять минут для меня. Я готов предоставить всю информацию, при помощи которой можно не только привлечь к ответственности виновных в смерти моего сына, а и предотвратить много новых смертей", – написал Соболев.

https://www.facebook.com/vyacheslav.sobolev.73/videos/3459795047428275/

1 декабря 2019 года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник стрелял по автомобилю Range Rover. В полиции сообщили, что он хотел убить водителя – Соболева, но попал в его трехлетнего сына, который находился в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства.

2 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве мальчика. 4 декабря суд на закрытом заседании арестовал их на два месяца без права на залог. 

Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что главная версия убийства сына Соболева – финансово-экономическая деятельность его отца.

15 января 2020 года Соболев пообещал выплатить 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения.

Полиция задержала по этому делу двух бывших бойцов роты "Медведи" "Украинской добровольческой армии" Андрея Лаврегу и Евгения Семенова. Они находятся под стражей.

По данным следствия, Лаврега был тем, кто непосредственно стрелял в автомобиль Соболева, а Семенов давал ему сигнал, когда депутат вышел из ресторана. Лаврегу к преступлению якобы привлек 25-летний уроженец РФ Юсуп Абуев, с которым он познакомился в зоне боевых действий на Донбассе. Во время встречи в одном из ТРЦ Киева Абуев якобы предложил Лавреге убить депутата за вознаграждение в $40 тыс. Последний, по данным следствия, согласился. Сам Абуев выехал из Украины.

Теги: убийство, полиция, покушение, расследование, Владимир Зеленский, уголовное производство, Вячеслав Соболев
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