Соболев пообещал 2 млн грн за информацию о заказчике покушения на него, в результате которого погиб его трехлетний сын

Защита депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева заявила, что в рамках расследования убийства его трехлетнего сына нужно проверить возможную причастность к преступлению судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова и экс-главы Высшего хозсуда Виктора Татькова.

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев пообещал выплатить 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения на него, в результате которого погиб его трехлетний сын. Об этом он сказал 15 января на пресс-конференции, сообщают "Українськi новини".

"Если кто-то нам даст информацию, подтверждающую заказчика, мы готовы выплатить вознаграждение – 2 млн грн", – заявил Соболев.



Он также отметил, что уголовное производство об убийстве его сына было передано из киевской полиции в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.



Адвокат Соболева сказал, что в рамках расследования необходимо проверить возможную причастность к преступлению судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова и экс-главы Высшего хозсуда Виктора Татькова.

1 декабря 2019 года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник стрелял по автомобилю Range Rover. В полиции сообщили, что он хотел убить водителя – Соболева, но попал в его трехлетнего сына, который находился в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства.

2 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве мальчика. Задержанные – участники боевых действий на Донбассе, бывшие бойцы военного формирования "Украинской добровольческой армии".

По информации "Украинской правды", правоохранители вышли на заказчика убийства Соболева.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что среди рассматриваемых следствием версий – конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью "Обжора" в Донецкой области. Последний утверждает, что не имеет отношения к покушению. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что главная версия убийства сына Соболева – финансово-экономическая деятельность его отца.

Шевченковский райсуд Киева 4 декабря на закрытом заседании арестовал на два месяца без права на залог одного из подозреваемых в убийстве. Как пишет "Украинская правда", арестовали Андрея Лаврегу. Бывший командир 8-й отдельной роты ДУК "Правый сектор" комбат "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергерт с позывным Червень в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что Лаврега имеет государственные награды за участие в боевых действиях на Донбассе. Также 4 декабря был арестован второй подозреваемый. По данным СМИ, это Евгений Семенов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что военнослужащему, который подозревается в стрельбе в трехлетнего сына Соболева, предлагали за убийство политика $21 тыс. В прокуратуре, в свою очередь, назвали сумму в $40 тыс.

17 декабря прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении организатору убийства – 25-летнему уроженцу Российской Федерации. Его имени правоохранители не назвали. По информации "Громадського", им является Юсуп Абуев.