Соболев: Заказ на меня не снят и сейчас идет активная подготовка к убийству

Вячеслав Соболев: У меня две цели – посадить заказчиков убийства на пожизненное и сделать все возможное, чтобы наши дети могли спокойно ходить по улицам Фото: Вячеслав Соболев / Facebook

1 декабря 2019 года в центре Киева, на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, был обстрелян автомобиль Range Rover, в котором находился депутат Киевского областного совета, бизнесмен Вячеслав Соболев со своей семьей. Пуля снайпера, предназначавшаяся Соболеву, попала в голову его трехлетнему сыну Саше. Мальчик скончался в карете скорой помощи.

За девять месяцев расследования правоохранителям удалось задержать четверых подозреваемых, двое из которых уже на свободе. Также установлены двое организаторов преступления, которые сейчас находятся в международном розыске.

В Главном следственном управлении Нацполиции по данному факту расследуется четыре уголовных производства. В одном из них идет ознакомление сторон с материалами, после чего обвинительный акт будет направлен в суд. В частности, речь идет о материалах в отношении бывших бойцов роты "Медведи" "Украинской добровольческой армии" Андрея Лавреги и Евгения Семенова. По данным следствия, Лаврега стрелял в автомобиль Соболева, а Семенов давал ему сигнал, когда депутат вышел из ресторана. Лаврега и Семенов были задержаны на следующий день после совершения убийства.

Немногим позже в деле прозвучали фамилии 25-летнего уроженца России Юсупа Абуева и Юрия Ткаченко. Их возможная причастность к организации преступления подтверждается рядом доказательств и словами одного из свидетелей по делу, который в момент убийства находился непосредственно рядом с Абуевым. На сегодняшний день оба фигуранта находятся в розыске.

Сам Соболев ведет параллельное расследование и убежден, что правоохранительные органы сознательно саботируют следствие. О причинах такого поведения сотрудников полиции, результатах собственного расследования, заказчиках и их покровителях депутат рассказал изданию "ГОРДОН".

Правоохранители очень много скрыли из материалов дела, а у меня все это есть

– На днях в СМИ появилась информация о первом решении суда по делу об убийстве вашего сына. Как вы для себя оцениваете это решение?

– Скажите, пожалуйста, человек, который возил подозреваемых на стрельбище, который привозил велосипед, ночью прятал подозреваемых исполнителей, он является соучастником преступления? Только правоохранители очень много скрыли из материалов дела, а у меня все это есть.

Справка "ГОРДОН". 1 сентября 2020 года Святошинский суд Киева вынес приговор одному из фигурантов дела об убийстве трехлетнего сына Соболева Александру Раеву – студенту Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Как следует из приговора, Раев признан виновным в сокрытии преступления и приговорен к трем месяцам ареста. С учетом времени, проведенного под арестом на стадии досудебного расследования, обвиняемый был освобожден в зале суда. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней. По данным следствия, Раев помог исполнителям убийства скрыться в комнате одного из киевских общежитий, где их впоследствии и задержали. По сообщению в СМИ, Раев (по прозвищу Майор) – уроженец Ирпеня, в 2016 году был активистом организации "Традиция и порядок", которую якобы покинул в 2019 году с другим подозреваемым по делу об убийстве сына Соболева – Юсупом Абуевым.

Этот Майор не раз возил подозреваемых, потому что сначала номер в хостеле сняли не на том этаже. И он возил Лаврегу (подозреваемый стрелок. – "ГОРДОН") на стрельбище, чтобы тот еще раз пристрелял оружие, потому что высотность была другой.

Поэтому то, что сейчас происходит для меня лишь подтверждает тот факт, что господин Смих (следователь Нацполиции. – "ГОРДОН") и некоторые его коллеги – преступники, которые покрывают заказчиков. Впрочем, как и человек, который проводил полиграф.

– В своих многочисленных обращениях к президенту Украины и министру внутренних дел вы неоднократно акцентировали внимание на причастности к покушению и дальнейшему укрывательству преступников представителей ряда правоохранительных структур. Кого конкретно вы имели в виду и какова роль этих людей?

– Я говорил о тех, кто на протяжении многих лет покрывал ОПГ Емельянова и не прекратил это делать даже тогда, когда дело коснулось убийства моего трехлетнего сына.

Ни для кого в этой стране ни секрет, что деньги и связи Емельянова, Татькова и их подельников дали им возможность почувствовать себя совершенно безнаказанными (Артур Емельянов, Виктор Татьков – действующий и бывший судья Высшего хозяйственного суда Украины соответственно. – "ГОРДОН"). У них в принципе нет границ. Но я до последнего верил, что в нашей стране есть структуры, которые могут остановить этих людей. Пока получается, что нет.

Трехлетний Саша Соболев умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Фото: Вячеслав Соболев / Facebook

Если изначально проволочки в расследовании я списывал на бюрократию и низкий уровень профессионализма, то сейчас понимаю, что дело в другом.

Когда мы добились передачи дела в Главное следственное управление полиции, сами следователи, ознакомившись с материалами, сказали, что не видят ровно никаких результатов роботы киевского следствия за два месяца.

Это сейчас я знаю, что начальник Главного управления Нацполиции в Киеве господин Крищенко имел отношения через близких людей с одним из заказчиков убийства.

Казалось бы, после передачи материалов и назначения новых следователей ситуация должна была измениться, но этого не произошло. Следователь Омельченко, его начальник Смих и их процессуальный руководитель не то что сами особо не напрягались в расследовании, а попросту сливали всю информацию, которую мы им передавали. Более того, они целенаправленно фальсифицировали материалы дела, оказывали давление на свидетелей, которых, кстати, мы им предоставили, а не они их установили. Про полиграф и работу в отношении заказчиков, которых я озвучил, не буду даже говорить.

Опять же история с предоставленной мне государственной охраной. Это же чистый фарс. У меня есть десятки видео, где четко видно, как эти ребята постоянно теряются, опаздывают, отказываются выезжать за пределы города. На все вопросы у них один ответ: "Нам запрещено руководством".

В постановлении суда не прописано, что им можно ездить по одним улицам и нельзя по другим, там четко написано: "Обеспечить охрану". Об уровне подготовки этой охраны я вообще молчу. У меня вопрос: для чего это делается? Ответ очевиден, особенно если учесть, что у полиции есть информация о том, что заказ не снят и сейчас идет активная подготовка к убийству.

У меня две цели: посадить заказчиков убийства на пожизненное и сделать все, чтобы наши дети могли спокойно ходить по улицам

– Вы пробовали обращаться в другие правоохранительные структуры?

– Полиция, ГБР, СБУ – мы стучались во все двери. Конечно, благодаря общественному резонансу нас многие даже принимали и обещали посодействовать, взять на контроль. Но по факту ситуация не изменилась. Как пример – госпожа Венедиктова (Ирина Венедиктова, генеральный прокурор. – "ГОРДОН") еще несколько месяцев назад пообещала нам создать совместную с потерпевшей стороной группу и пригласить нас на совещание. Ждем по нынешний день.

Один из сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны в свое время тоже принял участие в этом деле. Его фамилия Червинский. Роман Червинский. Офицер, кстати. Он вышел на меня с предложением организовать встречу с чеченцами, которые могут предоставить нужную нам информацию. Я согласился. И встреча состоялась. Правда, никакой информации мы не получили. А спустя несколько дней узнали, что после визита "гости" сразу пошли покупать подходящее для выполнения заказа оружие. Эти данные передали в полицию. Реакция – с меня на время тут же сняли охрану. Думаю, для чего и кто это сделал, всем и так понятно.

– Какие ваши дальнейшие планы ввиду того, что сейчас вы, по сути, противостоите всей системе?

– В ближайшее время я планирую обнародовать часть тех данных, которые мы собрали за все это время. Поверьте, там есть достаточно громкие фамилии и интересные факты. Думаю, найдутся люди, которые смогут реализовать эту информацию в рамках новых уголовных производств. Слава богу, у нас еще есть порядочные и честные люди, в том числе и в силовых структурах.

– Какова ваша конечная цель? Привлечь к ответственности всех причастных к убийству сына?

– У меня две цели: посадить заказчиков убийства на пожизненное и сделать все возможное, чтобы наши дети могли спокойно ходить по улицам.

Я не готов сидеть и наблюдать, как в моей стране кто-то безнаказанно решает, кому жить, а кому – нет. Как закон становится избирательным. Как люди отчаиваются добиться справедливости, окончательно потеряв веру. Это путь в никуда. Я не хочу такого будущего для своих детей и для всех нас, поэтому остается только одно – продолжать бороться.