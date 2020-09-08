ГОРДОН
 
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соболев: Заказ на меня не снят и сейчас идет активная подготовка к убийству

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, на которого в конце прошлого года было совершено покушение, в результате которого погиб его трехлетний сын Саша, заявил, что правоохранительные органы сознательно саботируют расследование. О причинах такого поведения сотрудников полиции, результатах собственного расследования, заказчиках и их покровителях депутат рассказал изданию "ГОРДОН".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вячеслав Соболев: У меня две цели посадить заказчиков убийства на пожизненное и сделать все возможное, чтобы наши дети могли спокойно ходить по улицам
Вячеслав Соболев: У меня две цели – посадить заказчиков убийства на пожизненное и сделать все возможное, чтобы наши дети могли спокойно ходить по улицам
Фото: Вячеслав Соболев / Facebook

1 декабря 2019 года в центре Киева, на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, был обстрелян автомобиль Range Rover, в котором находился депутат Киевского областного совета, бизнесмен Вячеслав Соболев со своей семьей. Пуля снайпера, предназначавшаяся Соболеву, попала в голову его трехлетнему сыну Саше. Мальчик скончался в карете скорой помощи.

За девять месяцев расследования правоохранителям удалось задержать четверых подозреваемых, двое из которых уже на свободе. Также установлены двое организаторов преступления, которые сейчас находятся в международном розыске.

В Главном следственном управлении Нацполиции по данному факту расследуется четыре уголовных производства. В одном из них идет ознакомление сторон с материалами, после чего обвинительный акт будет направлен в суд. В частности, речь идет о материалах в отношении бывших бойцов роты "Медведи" "Украинской добровольческой армии" Андрея Лавреги и Евгения Семенова. По данным следствия, Лаврега стрелял в автомобиль Соболева, а Семенов давал ему сигнал, когда депутат вышел из ресторана. Лаврега и Семенов были задержаны на следующий день после совершения убийства.

Немногим позже в деле прозвучали фамилии 25-летнего уроженца России Юсупа Абуева и Юрия Ткаченко. Их возможная причастность к организации преступления подтверждается рядом доказательств и словами одного из свидетелей по делу, который в момент убийства находился непосредственно рядом с Абуевым. На сегодняшний день оба фигуранта находятся в розыске.

Сам Соболев ведет параллельное расследование и убежден, что правоохранительные органы сознательно саботируют следствие. О причинах такого поведения сотрудников полиции, результатах собственного расследования, заказчиках и их покровителях депутат рассказал изданию "ГОРДОН".

Правоохранители очень много скрыли из материалов дела, а у меня все это есть

– На днях в СМИ появилась информация о первом решении суда по делу об убийстве вашего сына. Как вы для себя оцениваете это решение?

– Скажите, пожалуйста, человек, который возил подозреваемых на стрельбище, который привозил велосипед, ночью прятал подозреваемых исполнителей, он является соучастником преступления? Только правоохранители очень много скрыли из материалов дела, а у меня все это есть.

Справка "ГОРДОН". 1 сентября 2020 года Святошинский суд Киева вынес приговор одному из фигурантов дела об убийстве трехлетнего сына Соболева Александру Раеву – студенту Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Как следует из приговора, Раев признан виновным в сокрытии преступления и приговорен к трем месяцам ареста. С учетом времени, проведенного под арестом на стадии досудебного расследования, обвиняемый был освобожден в зале суда. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней. По данным следствия, Раев помог исполнителям убийства скрыться в комнате одного из киевских общежитий, где их впоследствии и задержали.

По сообщению в СМИ, Раев (по прозвищу Майор) – уроженец Ирпеня, в 2016 году был активистом организации "Традиция и порядок", которую якобы покинул в 2019 году с другим подозреваемым по делу об убийстве сына Соболева – Юсупом Абуевым.

Этот Майор не раз возил подозреваемых, потому что сначала номер в хостеле сняли не на том этаже. И он возил Лаврегу (подозреваемый стрелок. "ГОРДОН") на стрельбище, чтобы тот еще раз пристрелял оружие, потому что высотность была другой.

Поэтому то, что сейчас происходит для меня лишь подтверждает тот факт, что господин Смих (следователь Нацполиции. – "ГОРДОН") и некоторые его коллеги – преступники, которые покрывают заказчиков. Впрочем, как и человек, который проводил полиграф.

– В своих многочисленных обращениях к президенту Украины и министру внутренних дел вы неоднократно акцентировали внимание на причастности к покушению и дальнейшему укрывательству преступников представителей ряда правоохранительных структур. Кого конкретно вы имели в виду и какова роль этих людей?

– Я говорил о тех, кто на протяжении многих лет покрывал ОПГ Емельянова и не прекратил это делать даже тогда, когда дело коснулось убийства моего трехлетнего сына.

Ни для кого в этой стране ни секрет, что деньги и связи Емельянова, Татькова и их подельников дали им возможность почувствовать себя совершенно безнаказанными (Артур Емельянов, Виктор Татьков – действующий и бывший судья Высшего хозяйственного суда Украины соответственно. – "ГОРДОН"). У них в принципе нет границ. Но я до последнего верил, что в нашей стране есть структуры, которые могут остановить этих людей. Пока получается, что нет.


01_98
Трехлетний Саша Соболев умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Фото: Вячеслав Соболев / Facebook

Если изначально проволочки в расследовании я списывал на бюрократию и низкий уровень профессионализма, то сейчас понимаю, что дело в другом.

Когда мы добились передачи дела в Главное следственное управление полиции, сами следователи, ознакомившись с материалами, сказали, что не видят ровно никаких результатов роботы киевского следствия за два месяца.

Это сейчас я знаю, что начальник Главного управления Нацполиции в Киеве господин Крищенко имел отношения через близких людей с одним из заказчиков убийства.

Казалось бы, после передачи материалов и назначения новых следователей ситуация должна была измениться, но этого не произошло. Следователь Омельченко, его начальник Смих и их процессуальный руководитель не то что сами особо не напрягались в расследовании, а попросту сливали всю информацию, которую мы им передавали. Более того, они целенаправленно фальсифицировали материалы дела, оказывали давление на свидетелей, которых, кстати, мы им предоставили, а не они их установили. Про полиграф и работу в отношении заказчиков, которых я озвучил, не буду даже говорить.

Опять же история с предоставленной мне государственной охраной. Это же чистый фарс. У меня есть десятки видео, где четко видно, как эти ребята постоянно теряются, опаздывают, отказываются выезжать за пределы города. На все вопросы у них один ответ: "Нам запрещено руководством".

В постановлении суда не прописано, что им можно ездить по одним улицам и нельзя по другим, там четко написано: "Обеспечить охрану". Об уровне подготовки этой охраны я вообще молчу. У меня вопрос: для чего это делается? Ответ очевиден, особенно если учесть, что у полиции есть информация о том, что заказ не снят и сейчас идет активная подготовка к убийству.

У меня две цели: посадить заказчиков убийства на пожизненное и сделать все, чтобы наши дети могли спокойно ходить по улицам

– Вы пробовали обращаться в другие правоохранительные структуры?

– Полиция, ГБР, СБУ – мы стучались во все двери. Конечно, благодаря общественному резонансу нас многие даже принимали и обещали посодействовать, взять на контроль. Но по факту ситуация не изменилась. Как пример – госпожа Венедиктова (Ирина Венедиктова, генеральный прокурор. – "ГОРДОН") еще несколько месяцев назад пообещала нам создать совместную с потерпевшей стороной группу и пригласить нас на совещание. Ждем по нынешний день.

Один из сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны в свое время тоже принял участие в этом деле. Его фамилия Червинский. Роман Червинский. Офицер, кстати. Он вышел на меня с предложением организовать встречу с чеченцами, которые могут предоставить нужную нам информацию. Я согласился. И встреча состоялась. Правда, никакой информации мы не получили. А спустя несколько дней узнали, что после визита "гости" сразу пошли покупать подходящее для выполнения заказа оружие. Эти данные передали в полицию. Реакция – с меня на время тут же сняли охрану. Думаю, для чего и кто это сделал, всем и так понятно.

– Какие ваши дальнейшие планы ввиду того, что сейчас вы, по сути, противостоите всей системе?

– В ближайшее время я планирую обнародовать часть тех данных, которые мы собрали за все это время. Поверьте, там есть достаточно громкие фамилии и интересные факты. Думаю, найдутся люди, которые смогут реализовать эту информацию в рамках новых уголовных производств. Слава богу, у нас еще есть порядочные и честные люди, в том числе и в силовых структурах.

– Какова ваша конечная цель? Привлечь к ответственности всех причастных к убийству сына?

– У меня две цели: посадить заказчиков убийства на пожизненное и сделать все возможное, чтобы наши дети могли спокойно ходить по улицам.

Я не готов сидеть и наблюдать, как в моей стране кто-то безнаказанно решает, кому жить, а кому – нет. Как закон становится избирательным. Как люди отчаиваются добиться справедливости, окончательно потеряв веру. Это путь в никуда. Я не хочу такого будущего для своих детей и для всех нас, поэтому остается только одно – продолжать бороться.

Теги: убийство, покушение, Вячеслав Соболев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Старшая дочь Альбы довела ее до слез
Старшая дочь Альбы довела ее до слез
"Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу". Кирсти Элли назвала диктаторскими новые правила отбора фильмов на "Оскар"
"Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу". Кирсти Элли назвала диктаторскими новые правила отбора фильмов на "Оскар"
"Как же ему повезло", "Самая стильная семья". Высоцкая показала фото с 83-летним мужем
"Как же ему повезло", "Самая стильная семья". Высоцкая показала фото с 83-летним мужем
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Ризатдинова отдала сына в детский сад
Ризатдинова отдала сына в детский сад
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS