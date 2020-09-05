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ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд вынес приговор одному из фигурантов дела об убийстве трехлетнего сына депутата Соболева. Его освободили в зале суда

Уроженец Ирпеня Александр Раев был признан виновным в укрывательстве подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и приговорен к трем месяцам ареста. При этом при избрании меры пресечения в марте 2020 года его обвиняли в пособничестве в убийстве.

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Сын депутата Соболева погиб 1 декабря 2019 года
Сын депутата Соболева погиб 1 декабря 2019 года
Фото: EPA

Святошинский суд Киева 1 сентября вынес приговор одному из фигурантов дела об убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Александру Раеву, студенту Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. На это обратило внимание издание "Судовий репортер".

Как следует из приговора, Раев признан виновным в сокрытии преступления и приговорен к трем месяцам ареста. С учетом времени, проведенного под арестом на стадии досудебного расследования, обвиняемый был освобожден в зале суда. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

По данным следствия, Раев помог исполнителям убийства скрыться в комнате одного из киевских общежитий, где их впоследствии и задержали.

"[Знакомый] попросил [Раева] найти место для дальнейшего сокрытия его и еще одного соучастника преступления. Будучи осведомленным в совершении особо тяжкого преступления, не будучи членом семьи или близким родственником последних, [Раев] обеспечил сокрытие указанных лиц в комнате [общежития], в которой 2 декабря 2019 года вышеуказанные лица были задержаны сотрудниками полиции", – сказано в решении суда.

Суд пришел к выводу, что Раев, оказывая помощь подозреваемым, осознавал, что именно эти люди убили ребенка.

Как пишет "Судовий репортер", обвинительный акт в отношении Раева поступил в суд 21 августа. Поскольку вину в укрывательстве преступников он признал и не оспаривал других обстоятельств дела, суд не исследовал доказательств.

Издание отмечает, что при избрании меры пресечения в марте 2020 года Раеву инкриминировали пособничество в убийстве. Почему обвинение было переквалифицировано на более легкую статью, неизвестно.

По данным СМИ, Раев (по прозвищу Майор) – уроженец Ирпеня, в 2016 году был активистом организации "Традиция и порядок", которую якобы покинул в 2019 году с другим подозреваемым по делу об убийстве сына Соболева – Юсупом Абуевым.

1 декабря 2019 года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник выстрелил по автомобилю Range Rover, за рулем которого находился Соболев. В полиции сообщили, что преступник хотел убить водителя, но попал в его трехлетнего сына, который был в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что главная версия убийства сына Соболева – финансово-экономическая деятельность его отца.

На следующий день после убийства, 2 декабря, полиция задержала двух подозреваемых в совершении преступления – бывших бойцов роты "Медведи" "Украинской добровольческой армии" Андрея Лаврегу и Евгения Семенова. По данным следствия, Лаврега стрелял в автомобиль Соболева, а Семенов давал ему сигнал, когда депутат вышел из ресторана.

В марте 2020 года подозрение объявили еще двум фигурантам дела, в апреле – еще одному. Их имена правоохранительные органы не называли. По данным издания "Dетектив-Info", одним из задержанных в марте был Раев.

В прокуратуре сообщили, что в организации преступления подозревают уроженца России. По данным телеканала hromadske, речь идет о Юсупе Абуеве, сыне бывшего кандидата в президенты Чеченской Республики. Он уехал в Россию накануне покушения на Соболева – в ноябре 2019 года. По данным следствия, россиянин познакомился с одним из исполнителей убийства в зоне боевых действий на Донбассе и во время встречи в одном из ТРЦ Киева якобы предложил убить депутата за вознаграждение в $40 тыс. Абуев в Украине объявлен в розыск.

Абуев, который пользуется в Facebook псевдонимом Азраил Гихинский, в конце 2019 года заявил в соцсети, что он не причастен к преступлению. "Я не организовывал покушение на Соболева. Впервые я узнал о его существовании из новостей. Готов пройти полиграф", – написал он 19 декабря.

Соболев пообещал выплатить 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения.

Теги: Украина, убийство, покушение, Ирпень, обвинение, Вячеслав Соболев, Святошинский суд, обвинительный акт
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