Интерпол объявил в розыск россиянина Абуева, подозреваемого в организации покушения на Соболева

По запросу Украины Интерпол выпустил так называемую красную карточку на гражданина РФ 1994 года рождения Юсупа Абуева. Он фигурирует в деле о покушении на бизнесмена, депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, вследствие которого погиб сын политика.

Интерпол объявил в розыск гражданина России Юсупа Абуева, которого подозревают в организации покушения на бизнесмена, депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, вследствие которого погиб трехлетний сын политика. Соответствующая информация опубликована на сайте организации.

По запросу Украины Интерпол выпустил так называемую красную карточку на Абуева. Это означает, Украина просит о содействии в его розыске для экстрадиции.

В карточке указано, что Абуев родился 27 февраля 1994 года в Красногорске Московской области.

Он подозревается в совершении заказного убийства по предварительному сговору.

Скриншот: interpol.int

1 декабря 2019 года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник выстрелил по автомобилю Range Rover, за рулем которого находился Соболев. В полиции сообщили, что преступник хотел убить водителя, но попал в его трехлетнего сына, который был в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство. Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что главная версия убийства сына Соболева – финансово-экономическая деятельность его отца.

На следующий день после убийства, 2 декабря, полиция задержала двух первых подозреваемых в совершении преступления – бывших бойцов роты "Медведи" "Украинской добровольческой армии" Андрея Лаврегу и Евгения Семенова. По данным следствия, Лаврега стрелял в автомобиль Соболева, а Семенов давал ему сигнал, когда депутат вышел из ресторана. Лаврега и Семенов арестованы.

В марте 2020 года подозрение объявили еще двум фигурантам дела, в апреле – еще одному. Их имена правоохранительные органы не называли.

В прокуратуре сообщили, что в организации преступления подозревают уроженца России. По данным телеканала hromadske, речь идет о Юсупе Абуеве, сыне бывшего кандидата в президенты Чеченской Республики. Он уехал в Россию накануне покушения на Соболева – в ноябре 2019 года. По данным следствия, россиянин познакомился с одним из исполнителей убийства в зоне боевых действий на Донбассе и во время встречи в одном из ТРЦ Киева якобы предложил убить депутата за вознаграждение в $40 тыс. Абуев в Украине объявлен в розыск.

Абуев, который пользуется в Facebook псевдонимом Азраил Гихинский, в конце 2019 года заявил в соцсети, что он не причастен к преступлению. "Я не организовывал покушение на Соболева. Впервые я узнал о его существовании из новостей. Готов пройти полиграф", – написал он 19 декабря.

Соболев пообещал выплатить 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения.