Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Суд на закрытом заседании оставил под стражей подозреваемых в убийстве трехлетнего сына Соболева

Депутат Киевского областного совета, бизнесмен Вячеслав Соболев заявил, что его не предупредили о запланированном судебном заседании по продлению меры пресечения подозреваемым в убийстве его трехлетнего сына.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трехлетний сын Соболева погиб 1 декабря 2019 года
Трехлетний сын Соболева погиб 1 декабря 2019 года
Фото: Поліція Києва / Facebook

25 января Печерский районный суд Киева в закрытом режиме на месяц продлил содержание под стражей двум бывшим бойцам роты "Медведи" "Украинской добровольческой армии" Андрею Лавреге и Евгению Семенову — подозреваемым в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. Об этом 28 января "Громадському" сообщил Соболев.

По словам Соболева, его не предупредили о запланированном судебном заседании.

Адвокат Лавреги Сергей Козырь отметил, что к подозреваемым применены меры безопасности, поэтому рассмотрение ходатайства прокуратуры проходило в закрытом режиме.

Судья Сергей Вовк во время полного оглашения решения 28 января отметил, что заседание состоялось в закрытом режиме именно по просьбе стороны защиты, а суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мотивационная часть текста постановления не была озвучена по той же причине – закрытого судебного заседания.

По данным следствия, Лаврега был тем, кто непосредственно стрелял в автомобиль Соболева 1 декабря, а Семенов давал ему сигнал, когда депутат вышел из ресторана. По версии следствия, Лаврегу к преступлению привлек 25-летний уроженец РФ Юсуп Абуев, с которым он познакомился в зоне боевых действий на Донбассе.

Во время встречи в одном из ТРЦ Киева Абуев якобы предложил Лавреге убить депутата за вознаграждение в $40 тыс. Последний, по данным следствия, согласился. Сам Абуев выехал из Украины. 17 декабря прокуратура города Киева согласовала ему сообщение о подозрении.

1 декабря 2019 года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник стрелял по автомобилю Range Rover. В полиции сообщили, что он хотел убить водителя – Соболева, но попал в его трехлетнего сына, который находился в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства.

2 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве мальчика. 4 декабря суд на закрытом заседании арестовал их на два месяца без права на залога. 

Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что главная версия убийства сына Соболева – финансово-экономическая деятельность его отца.

15 января 2020 года Соболев пообещал выплатить 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения на него, в результате которого погиб его трехлетний сын.

Теги: Украина, убийство, полиция, Донбасс, покушение, Сергей Вовк, уголовное производство, Вячеслав Соболев, ребенок, Юсуп Абуев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шейк впервые рассказала о разрыве с Купером
Шейк впервые рассказала о разрыве с Купером
Герцогиня Сассекская Меган жалеет, что пожертвовала карьерой ради замужества – королевский биограф
Герцогиня Сассекская Меган жалеет, что пожертвовала карьерой ради замужества – королевский биограф
Меню для мероприятий в рамках церемонии награждения премией "Оскар" будет растительным
Меню для мероприятий в рамках церемонии награждения премией "Оскар" будет растительным
  Участники "Тартак", ТНМК, О.Torvald, С.К.А.Й., Стасик, Сеитаблаев снялись в ролике в поддержку Антоненко. Видео
  Участники "Тартак", ТНМК, О.Torvald, С.К.А.Й., Стасик, Сеитаблаев снялись в ролике в поддержку Антоненко. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS