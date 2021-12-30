Умерла медсестра, получившая 90% ожогов во время пожара в Косовской ЦРБ

Пожар возник 28 декабря из-за того, что в перенасыщенном кислородом помещении зажгли свечу Фото: if.npu.gov.ua

У женщины было 90% ожогов тела.

29 декабря врач отделения неотложных состояний Ольга Таркевич сказала Общественному, что шансы на жизнь у пострадавшей минимальные.

Вечером того же дня санитарный самолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины доставил одну из пострадавших во время пожара в Киев. Речь идет о медсестре, которая получила 60% ожогов тела.

В ожоговом отделении Ивано-Франковской ОКБ с 15% ожогов тела находится врач 1954 года рождения. Во время взрыва он работал в отделении реанимации Косовской ЦРБ. Его состояние – стабильно тяжелое.