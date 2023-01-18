В больницах Львова остаются 16 пострадавших в ДТП с участием грузовика и автобуса – горсовет

Вечером 17 января в селе Гамалиевка возле Львова столкнулись грузовик и рейсовый автобус. По данным полиции, на момент столкновения в автобусе было 38 пассажиров.

За помощью после ДТП обратились 36 человек, из них 16 госпитализированы, остальных после осмотра направили на амбулаторное лечение, сообщил заведующий хирургическим отделением Первого медобъединения Львова Гнат Герич.

"В реанимации остаются трое человек, их состояние тяжелое, но стабильное", – добавил он.

В управлении полиции Львовской области сообщили о задержании водителя грузовика.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового автомобиля MAN с полуприцепом, 49-летний житель Хмельницкой области, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автобусу БАЗ под управлением 41-летнего жителя одного из сел Львовского района, в результате чего произошло столкновение. От удара автобус опрокинулся на бок", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).