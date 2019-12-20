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ПРОИСШЕСТВИЯ

В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя

После конфликта с правоохранителями в центре Киева восьмерых человек доставили в отделение для дачи объяснений и выяснения обстоятельств инцидента, сообщили в столичной полиции.

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Во время столкновений полицейский делал предупредительный выстрел
Во время столкновений полицейский делал предупредительный выстрел
Фото: МВС України / Facebook

В Киеве на улице Крещатик произошли столкновения между правоохранителями и группой "агрессивно настроенных лиц". Об этом 20 декабря проинформировала пресс-служба столичной полиции.

"К сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение мужчины применили слезоточивый газ и устроили потасовку. Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух", – рассказали в пресс-службе.

В управление полиции доставили восьмерых участников происшествия для установления их личных данных, дачи объяснений и выяснения обстоятельств инцидента, добавили в ведомстве.

Четверо полицейских обратились за медицинской помощью.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Теги: Киев, медицина, полиция, столкновения, агрессия, Крещатик, правоохранители, происшествия, полицейский
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