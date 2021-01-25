В Черкасской области под лед провалились три человека, в том числе ребенок, их судьба неизвестна – ГСЧС

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, три человека, которые провалились под лед в Черкасской области, – рыбачили.

24 января в Черкасской области во время рыбалки под лед провалились три человека. Об этом проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В селе Бучак Каневского района во время рыбалки на реке Днепр (на расстоянии 250 м от берега), по информации свидетелей, провалились под лед и, по предварительным данным, утонули три человека, из них один ребенок 2010 года рождения", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 7.00 25 января "судьба рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются".