"Взрослым удалось вытолкать на лед ребенка". В Черкасской области утонули двое мужчин

В селе Хлипновка Черкасской области погибли мужчины 1969 и 1993 годов рождения, которые отправились на замерзшую реку рыбачить.

Во время рыбалки на реке Гнилой Тикич в селе Хлипновка Черкасской области утонули двое мужчин. Об этом проинформировало региональное подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Мужчины 1969 и 1993 годов рождения с 14-летней девушкой находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, однако сами спастись не смогли", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что одного погибшего из воды уже достали, второго ищет коммунальная водолазно-спасательная служба Черкасского областного совета.

В "Википедии" указано, что средняя глубина реки Гнилой Тикич – 1,0–1,8 м.