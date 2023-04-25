В Черниговской области перевернулась лодка с пограничным нарядом, два человека погибли – ГБР

"Лодка с пограничным нарядом из пяти военнослужащих перевернулась во время движения по притоку реки Днепр. По предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. В результате происшествия погибли двое военнослужащих", – говорится в сообщении.

Тела погибших пограничников нашли. Следствие назначило ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей.

ГБР открыло производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 417 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил кораблевождения). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от пяти до 15 лет.

Сейчас в уголовном производстве задержанных нет, о подозрении никому не сообщалось.