В Черниговской области радиорелейная станция вышла из строя из-за кражи военного имущества

Прокуратура подозревает начальника аппаратного полка в краже двух компьютеров.

Фото: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону \ Facebook

Похищенное имущество уже возвращено Фото: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону \ Facebook

Военная прокуратура Черниговского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона сообщила начальнику аппаратного полка о подозрении в краже военного имущества на 200 тыс. грн. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

В прокуратуре установили, что в конце октября 2020 года начальник аппаратного полка присвоил "два специальных переносных компьютера общей стоимостью более 200 тыс. грн".

Отмечается, что из-за этого радиорелейная станция, предназначенная для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния, была разукомплектована и потеряла возможность выполнять свои задачи.

Сейчас, говорится в сообщении, похищенное имущество возвращено, досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.