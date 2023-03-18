В Черновцах мужчина пытался пронести гранату в зал суда, где слушали дело его сына – полиция

По его словам, мужчина хотел пройти в зал заседания, когда узнал, что сыну изменили меру пресечения на взятие под стражу.

При этом, отмечает издание, мужчина сказал, что у него при себе граната, в ответ на вопросы работников судебной охраны возле металлоискателя. Сотрудники суда сказали, что не впустят его в зал суда, и мужчина вышел в арку к входной двери. Гранату и травматический пистолет он согласился сдать добровольно.

В полиции отметили, что людей не эвакуировали, поскольку не могли сделать это безопасно – вход в здание суда только один, через арку. Поэтому их переместили в другое помещение суда, на безопасное расстояние. Территорию вокруг огородили.

"Он не высказывал никаких угроз. Уже во время разговора говорил, что не удовлетворен таким суровым приговором в отношении сына. Будем выяснять, откуда он взял гранату, но он – действующий военнослужащий, мог взять по месту несения службы, пока мы этого не знаем", – сказал Дударец.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием.

По информации "Суспільного", сын военнослужащего был осужден за совершение военного преступления в условиях военного времени. 17 марта рассматривали его апелляцию в Черновицком областном апелляционном суде.