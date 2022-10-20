В Днепре один из участников ДТП зарезал второго участника – полиция. СМИ пишут, что погиб военный

Погибшему было 32 года Фото: Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини / Fаcebook (архив)

"Нападающий вышел из своего автомобиля и нанес водителю другого автомобиля ножевые ранения. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте", – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что машину с погибшим обнаружили 19 октября на улице Сахарова.

"Как установили полицейские, между двумя мужчинами на дороге возникла конфликтная ситуация. Подозреваемый на своем автомобиле спровоцировал ДТП, в результате которого транспортное средство потерпевшего съехало в кювет", – объяснили правоохранители.

По их данным, подозреваемым является 35-летний мужчина, его задержали.

По данным местного издания "Репортер", погибший был военнослужащим Вооруженных сил Украины, он ехал на автомобиле Daewoo Lanos.

Журналисты отмечают, что инцидент расследуется по уголовной статье об умышленном убийстве.