В Днепропетровской области столкнулись грузовик и рейсовый автобус, пострадали люди – полиция

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, который двигался по маршруту "Автовокзал – село Партизанское", не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком MAN, двигавшимся впереди него в попутном направлении.

"В результате столкновения телесные повреждения получили пассажиры микроавтобуса – 65- и 55-летние женщины, 71-летний мужчина – и 34-летний водитель. Они доставлены в больницу", – рассказали в НПУ.