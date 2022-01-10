В Донецкой области нашли мертвым военного

О погибшем военном стало известно 9 января. Им оказался мужчина 2003 года рождения, который родился в Кривом Роге. После сообщения об обнаружении тела в его воинской части туда отправились правоохранители и эксперты.

Предварительно установлено, что солдат покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из вверенного ему штатного оружия.

Прокуроры возбудили дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Сейчас они производят разыскные действия, необходимые для изучения всех обстоятельств происшествия.

Помимо основной версии, правоохранители рассматривают и другие возможные причины смерти. В частности – умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.