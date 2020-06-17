В Дрогобыче задержали мужчину, который стрелял из карабина посреди улицы – Нацполиция

Правоохранители изъяли у задержанного злоумышленника оружие и патроны, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В Дрогобыче Львовской области 16 июня задержали мужчину, который стрелял из карабина посреди улицы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Накануне около 13.00 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что среди проезжей части дороги неизвестный произвел несколько выстрелов из оружия, похожего на автомат.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 48-летнего местного жителя, у которого при себе было оружие, похожее на карабин "Сайга". Также предварительно установлено, что задержанный стрелял в воздух.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Изъятое у задержанного злоумышленника оружие и патроны правоохранители направили на экспертное исследование.