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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Дрогобыче задержали мужчину, который стрелял из карабина посреди улицы – Нацполиция

Правоохранители изъяли у задержанного злоумышленника оружие и патроны, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Изъятое оружие направлено на экспертное исследование
Изъятое оружие направлено на экспертное исследование
Фото: npu.gov.ua

В Дрогобыче Львовской области 16 июня задержали мужчину, который стрелял из карабина посреди улицы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Накануне около 13.00 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что среди проезжей части дороги неизвестный произвел несколько выстрелов из оружия, похожего на автомат.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 48-летнего местного жителя, у которого при себе было оружие, похожее на карабин "Сайга". Также предварительно установлено, что задержанный стрелял в воздух.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Изъятое у задержанного злоумышленника оружие и патроны правоохранители направили на экспертное исследование.

Теги: оружие, стрельба, Нацполиция, Дрогобыч
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