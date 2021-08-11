В гибели школьника на водопаде Каменка во Львовской области обвинили учительницу, дело направлено в суд

Учительница, которую будут судить, была одной из пяти взрослых на экскурсии Фото: depositphotos.com

Гребень работает учительницей музыки во львовской школе №82. Она также была классной руководительницей 6В-класса, где учился погибший ученик.

Гребень предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Украины), санкция этой статьи предусматривает от трех до пяти лет заключения.

Директор Национального природного парка "Сколевские Бескиды" Василий Приндак рассказал изданию, что после гибели школьника вокруг водопада укрепили защиту. "С тех пор мы огородили верхнюю часть водопада сеткой, а в нижней части заменили деревянные заграждения на металлические. Также сделали дополнительную огороженную смотровую площадку", – рассказал Приндак.