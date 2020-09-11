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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Греции 13 тыс. беженцев остались без крова после пожара. В ЕС сообщили о выделении помощи для 400 детей

В лагере беженцев Мория на греческом острове Мидилли (Лесбос), где произошел пожар, проживало в четыре раза больше людей от предусмотренного количества. Вместо 3 тыс. их было около 13 тыс.

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Миграционный кризис на границе Греции начался в конце февраля
Миграционный кризис на границе Греции начался в конце февраля
Фото: EPA

В лагере беженцев Мория на греческом острове Мидилли (Лесбос) произошел пожар, в результате чего 13 тыс. человек остались без крова. Об этом 9 сентября заявил заместитель министра по вопросам миграции Гиоргос Кумутсакос на брифинге в Афинах, сообщает BBC.

Телеканал сообщает, что лагерь Мория был рассчитан на проживание 3 тыс. человек. Около 20 пожарных боролись с пожаром, в то время когда мигранты убегали с места происшествия.

Полиция перекрыла дороги, чтобы они не отправились в соседние города. Многие пытались перевезти вещи в портовый город Митилини, но доступ к городу ограничили. 

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС выделит финансовую помощь для перевозки на материк и проживания 400 детей и подростков из этого лагеря, оставшихся без сопровождения.

Миграционный кризис на границе Греции начался в конце февраля из-за решения Турции открыть границу для беженцев на фоне активизации боевых действий в Сирии. По утверждению властей Турции, в начале марта в ЕС бежали почти 200 тыс. мигрантов. Власти Греции называют эти данные дезинформацией.

Жители греческого острова Лесбос периодически протестуют против притока мигрантов. Ситуация на острове накаляется из-за расположенного там лагеря беженцев Мориа. В нем живет более 30 тыс. человек.

Мигранты содержатся часто в переполненных островных лагерях. Они не довольны условиями жизни и медленным рассмотрением их ходатайств о предоставлении убежища. Время от времени вспыхивает насилие как внутри лагерей, так и направленное против властей.

Теги: Греция, миграция, пожар, граница, беженцы, кризис, убежище, мигранты, подростки, Ильва Йоханссон, лагеря
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