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В ГСЧС предупредили об угрозе очередного наводнения и оползней на западе Украины

18-го и 19 июля в бассейнах рек Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,3–0,8 метра, сообщили в ГСЧС.

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В конце июня в пяти областях Украины произошло подтопление автодорог и домохозяйств
В конце июня в пяти областях Украины произошло подтопление автодорог и домохозяйств
Фото: .dsns.gov.ua

На западе Украины снова ожидается существенный подъем уровня воды в реках. Об этом 18 июля сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, в Закарпатской области существует угроза очередных паводков и оползней.

"Во второй половине дня 18 июля и ночью 19 июля в бассейнах рек Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,3–0,8 метра. При этом в местах прохождения сильных ливней будут формироваться стоки с подтоплением пониженных мест в населенных пунктах. Также возможно формирование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы", – говорится в сообщении.

18–20 июля в бассейнах рек Сян и Днестр во Львовской и Ивано-Франковской области ожидается подъем уровня воды на 0,2–1 метр, возможен выход рек из берегов без негативных последствий, сообщается в релизе.

В ГСЧС отметили, что 18–20 июля на реках Припять и Стоход в Волынской области будет превышена отметка затопления сельскохозяйственных угодий, приусадебных участков в отдельных населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что июньское наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

Теги: Львов, Украина, наводнение, Ивано-Франковск, ГСЧС, Днестр, Волынь, наводнение в Украине 2020 года
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