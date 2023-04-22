В Харькове четырехлетний ребенок выпал из окна и погиб – полиция

"Мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома. Травмы оказались несовместимы с жизнью", – сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что четырехлетний мальчик играл в одной комнате, а родители в это время находились в другой. Ребенок залез на подоконник и открыл окно. Мальчик упал на бетонную площадку у подъезда и получил смертельные травмы.

О происшедшем в полицию сообщили медики.

Следователь зарегистрировал случившееся в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".