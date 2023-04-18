Украинцам, у которых дети родились за границей, упростили получение госпомощи от Украины – Кабмин

В Кабмине отметили, что теперь родителям можно документы прислать Фото: ЕРА (архив)

"Теперь родители, у которых появился малыш во время их временного пребывания за пределами Украины, могут дистанционно подать документы на назначение помощи при рождении ребенка", – говорится в сообщении.

В украинском правительстве отметили, что до принятия сегодняшнего постановления женщины, родившие ребенка за границей, могли получить помощь только после возвращения в страну, потому что для этого требовалось физическое присутствие – нужно было лично обратиться в орган социальной защиты населения.

"Поддержанная правительством новация предусматривает возможность посылать одним из родителей, временно находящимся за границей, заявления на назначение помощи в орган соцзащиты в Украине по своему зарегистрированному месту жительства. Вместе с заявлением отец или мать должны выслать выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, удостоверяющие рождение ребенка", – объяснили в Кабмине.

Таким образом, подчеркивают там, "мать сможет получать украинскую помощь на ребенка в стране, где она получила временное убежище".