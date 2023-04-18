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Украинцам, у которых дети родились за границей, упростили получение госпомощи от Украины – Кабмин

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В Кабмине отметили, что теперь родителям можно документы прислать
В Кабмине отметили, что теперь родителям можно документы прислать
Фото: ЕРА (архив)

18 апреля Кабинет Министров Украины урегулировал вопрос назначения помощи при рождении ребенка тем гражданам, которые из-за войны выехали за границу и там стали родителями. Об этом информирует сайт правительства.

"Теперь родители, у которых появился малыш во время их временного пребывания за пределами Украины, могут дистанционно подать документы на назначение помощи при рождении ребенка", – говорится в сообщении.

В украинском правительстве отметили, что до принятия сегодняшнего постановления женщины, родившие ребенка за границей, могли получить помощь только после возвращения в страну, потому что для этого требовалось физическое присутствие – нужно было лично обратиться в орган социальной защиты населения.

"Поддержанная правительством новация предусматривает возможность посылать одним из родителей, временно находящимся за границей, заявления на назначение помощи в орган соцзащиты в Украине по своему зарегистрированному месту жительства. Вместе с заявлением отец или мать должны выслать выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, удостоверяющие рождение ребенка", – объяснили в Кабмине.

Таким образом, подчеркивают там, "мать сможет получать украинскую помощь на ребенка в стране, где она получила временное убежище".

Контекст:

2 ноября 2022 года верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину вынудило около 14 млн украинцев покинуть свои дома, что стало самым быстрым и масштабным перемещением людей за последние десятилетия.

По данным ООН на 11 апреля 2023 года, количество украинцев, выехавших за границу страны из-за вторжения РФ, составило 8,2 млн. Из них 5 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, правительство, граница, дети, документы, Кабмин, украинки, родители
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