Уволен директор Бюро экономической безопасности Украины – Кабмин

Отставка главы БЭБ была согласована в числе других кадровых решений Кабмина.
Народный депутат от фракции "Голос" Яросла Железняк в Telegram уточнил, что Мельник написал заявление об увольнении по собственному желанию.
При том нардеп написал, что "еще утром Мельник не знал, что будет иметь желание уволиться... Когда назначили ему первого заместителя (из СБУ) было очевидно, что скоро Вадима Ивановича попросят на выход. Вот этот момент настал", – добавил Железняк.
14 марта глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине готовится перезагрузка Бюро экономической безопасности, которая должна исправить ошибки, допущенные Верховной Радой при создании этого органа.
Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой в конце 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.
В законе говорится, что БЭБ должно выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины. Бюро должно было получить соответствующие полномочия СБУ и налоговой милиции. Работу БЭБ напрямую координирует Кабмин.
Главой БЭБ по итогам конкурса был назначен в августе 2021 года Вадим Мельник, который до этого возглавлял Государственную фискальную службу.
В октябре 2022 года Гетманцев заявил, что реформа, в результате которой было создано БЭБ, провалилась, сообщала "Судебно-юридическая газета". По его мнению, бюро "провалилось по основным вопросам, которыми занималась налоговая милиция", и "не состоялось как аналитический орган и вообще как орган", учитывая недостаточный набор персонала.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что БЭБ следует ликвидировать. По его мнению, вместо "органа с акцентом на аналитическую функцию" получился "департамент обысков".
В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной. Член комитета, нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что это "первый шаг к перезагрузке БЭБ". По ее словам, ожидается проведение нового конкурса на руководящие должности бюро с участием международных экспертов конкурсной комиссии и полная переаттестация всех сотрудников БЭБ.