ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Уволен директор Бюро экономической безопасности Украины – Кабмин

Мельник просил его уволить по собственному желанию
Мельник просил его уволить по собственному желанию
Фото: Вадим Мельник / Facebook

Кабинет министров Украины на заседании 11 апреля уволил директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника. Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram

Отставка главы БЭБ была согласована в числе других кадровых решений Кабмина.

Народный депутат от фракции "Голос" Яросла Железняк в Telegram уточнил, что Мельник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

При том нардеп написал, что "еще утром Мельник не знал, что будет иметь желание уволиться... Когда назначили ему первого заместителя (из СБУ) было очевидно, что скоро Вадима Ивановича попросят на выход. Вот этот момент настал", – добавил Железняк.

14 марта глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине готовится перезагрузка Бюро экономической безопасности, которая должна исправить ошибки, допущенные Верховной Радой при создании этого органа.


Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой в конце 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ должно выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины. Бюро должно было получить соответствующие полномочия СБУ и налоговой милиции. Работу БЭБ напрямую координирует Кабмин

Главой БЭБ по итогам конкурса был назначен в августе 2021 года Вадим Мельник, который до этого возглавлял Государственную фискальную службу.

В октябре 2022 года Гетманцев заявил, что реформа, в результате которой было создано БЭБ, провалилась, сообщала "Судебно-юридическая газета". По его мнению, бюро "провалилось по основным вопросам, которыми занималась налоговая милиция", и "не состоялось как аналитический орган и вообще как орган", учитывая недостаточный набор персонала. 

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что БЭБ следует ликвидировать. По его мнению, вместо "органа с акцентом на аналитическую функцию" получился "департамент обысков".

В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной. Член комитета, нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что это "первый шаг к перезагрузке БЭБ". По ее словам, ожидается проведение нового конкурса на руководящие должности бюро с участием международных экспертов конкурсной комиссии и полная переаттестация всех сотрудников БЭБ.

Теги: Верховная Рада, отставка, увольнение, Тарас Мельничук, Кабмин, Ярослав Железняк, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
Галина ГРИШИНА
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет комментарии украинцев
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет комментарии украинцев
Галина ГРИШИНА
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
Галина ГРИШИНА
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Галина ГРИШИНА
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Галина ГРИШИНА
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
Галина ГРИШИНА
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (51053) G
2
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (39003)
3
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (38996)
4
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (38626)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (35661)
6
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (33676)
7
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (32379)
8
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (27548) Актуально
 
 
 
 