Кабмин Украины утвердил соглашение, которое позволит привлечь €31 млн на восстановление мостов и путепроводов

Кредит предоставит лондонский филиал американского Citibank N.A., отметил он.

Выступая на заседании правительства, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл некоторые подробности этого решения, его цитирует сайт Кабмина.

"Решение, которое сегодня также принимаем для восстановления, – это соглашение с Citibank, которое позволит Украине получить €31 млн на восстановление шести мостов и путепроводов. Это проекты в Киевской области, которые улучшат логистику и будут способствовать возвращению жизни на наши деоккупированные территории", – сказал премьер.

Он рассказал, что на заседании правительства утверждаются также другие решения, которые касаются привлечения инвестиций в экономику Украины. В частности, о продолжении проекта с Европейским инвестиционным банком по восстановлению "Николаевводоканала", соглашение "поможет улучшить систему водоснабжения и водоотведения в городе, особенно в контексте разрушений, нанесенных там российскими террористами".

"Задача вице-премьер-министра по восстановлению, соответствующего агентства, местных администраций – чтобы все эти ресурсы, которые мы привлекаем и мобилизуем, были использованы эффективно и прозрачно. Все проекты должны при этом делаться быстро. Результат мы ожидаем уже в этом году", – подчеркнул Шмыгаль.