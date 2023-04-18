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Кабмин Украины утвердил соглашение, которое позволит привлечь €31 млн на восстановление мостов и путепроводов

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Решение Кабмина касается Киевской области
Решение Кабмина касается Киевской области
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

18 апреля Кабинет Министров Украины согласовал продление условий государственных заимствований для привлечения кредита от международного банка Citibank N.A. на 2023 год. Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.

Кредит предоставит лондонский филиал американского Citibank N.A., отметил он.

Выступая на заседании правительства, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл некоторые подробности этого решения, его цитирует сайт Кабмина.

"Решение, которое сегодня также принимаем для восстановления, – это соглашение с Citibank, которое позволит Украине получить €31 млн на восстановление шести мостов и путепроводов. Это проекты в Киевской области, которые улучшат логистику и будут способствовать возвращению жизни на наши деоккупированные территории", – сказал премьер.

Он рассказал, что на заседании правительства утверждаются также другие решения, которые касаются привлечения инвестиций в экономику Украины. В частности, о продолжении проекта с Европейским инвестиционным банком по восстановлению "Николаевводоканала", соглашение "поможет улучшить систему водоснабжения и водоотведения в городе, особенно в контексте разрушений, нанесенных там российскими террористами".

"Задача вице-премьер-министра по восстановлению, соответствующего агентства, местных администраций – чтобы все эти ресурсы, которые мы привлекаем и мобилизуем, были использованы эффективно и прозрачно. Все проекты должны при этом делаться быстро. Результат мы ожидаем уже в этом году", – подчеркнул Шмыгаль.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

22 марта 2023 года агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на расчеты Всемирного банка, что для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, инвестиции, экономика, правительство, водоснабжение, водоотведение, вторжение, мост, премьер-министр, Тарас Мельничук, Денис Шмыгаль, соглашение, заседание, восстановление
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