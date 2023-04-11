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Кабмин согласовал назначение новых глав Луганской и Сумской ОВА

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Кабмин Украины одобрил проекты указов президента о назначении Лысогора и Артюха главами Луганской и Сумской ОВА
Кабмин Украины одобрил проекты указов президента о назначении Лысогора и Артюха главами Луганской и Сумской ОВА
Фото: Поліція Житомирської області / Facebook; Сергій Борзов - голова Вінницької ОДА / Facebook

Кабмин Украины на заседании 11 апреля поддержал проекты указов президента о назначении новых глав Луганской и Сумской областных военных администраций (ОВА).

Об этом в Telegram проинформировал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом Министров Украины согласовано назначение: Лысогора Артема Владимировича главой Луганской областной государственной администрации; Артюха Владимира Николаевича председателем Сумской областной государственной администрации", – написал он.

Лысогор – замначальника ГУ Нацполиции в Житомирской области, отмечается на сайте ведомства.

Генерал-лейтенант Артюх – советник начальника Винницкой ОВА. 37 лет он посвятил ВСУ, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до замначальника Генштаба, указал в Facebook 24 августа прошлого года глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Контекст:

24 января Кабмин согласовал увольнение Дмитрия Живицкого с должности главы Сумской ОВА. В тот же день соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

14 марта Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности главы Луганской ОВА. На следующий день Зеленский подписал указ об увольнении Гайдая "согласно поданному им заявлению".

Теги: Украина, правительство, Луганская ОГА, президент, Сумская ОГА, Тарас Мельничук, назначение, заседание, Кабмин
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