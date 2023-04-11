Кабмин согласовал назначение новых глав Луганской и Сумской ОВА

Кабмин Украины одобрил проекты указов президента о назначении Лысогора и Артюха главами Луганской и Сумской ОВА Фото: Поліція Житомирської області / Facebook; Сергій Борзов - голова Вінницької ОДА / Facebook

Об этом в Telegram проинформировал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом Министров Украины согласовано назначение: Лысогора Артема Владимировича главой Луганской областной государственной администрации; Артюха Владимира Николаевича председателем Сумской областной государственной администрации", – написал он.

Лысогор – замначальника ГУ Нацполиции в Житомирской области, отмечается на сайте ведомства.

Генерал-лейтенант Артюх – советник начальника Винницкой ОВА. 37 лет он посвятил ВСУ, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до замначальника Генштаба, указал в Facebook 24 августа прошлого года глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.