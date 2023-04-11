Кабмин согласовал назначение новых глав Луганской и Сумской ОВА

Об этом в Telegram проинформировал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Кабинетом Министров Украины согласовано назначение: Лысогора Артема Владимировича главой Луганской областной государственной администрации; Артюха Владимира Николаевича председателем Сумской областной государственной администрации", – написал он.
Лысогор – замначальника ГУ Нацполиции в Житомирской области, отмечается на сайте ведомства.
Генерал-лейтенант Артюх – советник начальника Винницкой ОВА. 37 лет он посвятил ВСУ, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до замначальника Генштаба, указал в Facebook 24 августа прошлого года глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
24 января Кабмин согласовал увольнение Дмитрия Живицкого с должности главы Сумской ОВА. В тот же день соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
14 марта Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности главы Луганской ОВА. На следующий день Зеленский подписал указ об увольнении Гайдая "согласно поданному им заявлению".