В Харькове произошел взрыв на АЗС. Полиция предполагает диверсию

22 апреля около 22.20 в отдел полиции №1 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о пожаре на одной из АЗС, расположенной в Новобаварском районе города Харькова. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области уточнили, что горел резервуар с остатками газа на площади 50 м². К месту происшествия направили сразу 13 пожарно-спасательных подразделений. Благодаря их оперативным действиям удалось не допустить еще большего распространения огня и спасти два автомобиля. В 22.45 спасатели локализовали пожар и в 23.53 полностью ликвидировали его.

На момент возникновения пожара в регионе была объявлена воздушная тревога, россияне обстреляли Харьков и область ракетами.