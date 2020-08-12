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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове задержали иностранца, объявленного в розыск Интерполом

Гражданин одной из закавказских республик пытался избежать уголовной ответственности за похищение людей и вымогательство на территории СНГ. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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СБУ проверяет возможную причастность задержанного к совершению преступлений в Украине
СБУ проверяет возможную причастность задержанного к совершению преступлений в Украине
Фото: Владислав Абдула / Facebook

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Харькове иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области в Facebook.

По версии следствия, мужчина приехал в Украину из одной из закавказских республик, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений на территории СНГ.

"Установлено, что злоумышленник причастен к похищению граждан и вымогательству. За содеянное ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет", – сказано в сообщении.

Правоохранители решают вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста. СБУ проверяет возможную причастность задержанного к совершению преступлений в Украине.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1713015215530513

Теги: СБУ, Харьков, Интерпол, СНГ, задержание, вымогательство
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