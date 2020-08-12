В Харькове задержали иностранца, объявленного в розыск Интерполом

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Харькове иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области в Facebook.
По версии следствия, мужчина приехал в Украину из одной из закавказских республик, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений на территории СНГ.
"Установлено, что злоумышленник причастен к похищению граждан и вымогательству. За содеянное ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет", – сказано в сообщении.
Правоохранители решают вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста. СБУ проверяет возможную причастность задержанного к совершению преступлений в Украине.