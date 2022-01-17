В Ивано-Франковской области взорвали автомобиль, пострадал и подозреваемый – полиция

"Правоохранители установили, что неизвестный с применением взрывного устройства неустановленного образца повредил автомобиль BMW X5. В результате взрыва повреждена передняя часть автомобиля", – говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция начала уголовное производство и установила подозреваемого, который, по всей вероятности, причастен к взрыву и в результате получил телесные повреждения", – объяснили в полиции.

По данным прокуратуры Ивано-Франковской области, речь идет о 21-летнем мужчине.

"Злоумышленник приехал в частный двор на такси и с помощью самодельного взрывного устройства повредил автомобиль. Из-за неосторожного обращения со взрывчаткой он получил травму руки, лица и туловища, с которыми впоследствии обратился к медикам", – рассказали в ведомстве.

ТСН сообщает со ссылкой на медиков, что пострадавшему пришлось ампутировать часть руки.