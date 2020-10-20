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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Камбодже из-за наводнений погибли 25 человек

Из-за вызванных осадками паводков пострадали более 312 тысяч местных жителей. От непогоды больше всего разрушений в провинциях Бантеймеанчей, Баттамбанг, Поусат и Кандаль, а также юго-западном пригороде Пномпеня (столица Камбоджи).

Вода затопила более 73 тысяч домов по всей Камбодже
Вода затопила более 73 тысяч домов по всей Камбодже
Фото: ЕРА

В Камбодже из-за наводнений в результате обильных осадков уже погибли 25 человек. Из-за непогоды уже эвакуировали 37 396 человек, сообщило китайское агентство Xinhua со ссылкой на  представителя Национального комитета по чрезвычайным ситуациям Камбоджи Сика Вичета.

С начала октября из-за вызванных осадками паводков пострадали более 312 тысяч местных жителей в 19 из 25 провинций страны. Они затопили 73 720 домов и 293 177 га рисовых и других полей.

Больше всего пострадали провинции Бантеймеанчей, Баттамбанг, Поусат и Кандаль, а также юго-западный пригород Пномпеня (столица Камбоджи).

Представитель Министерства труда и профессионального обучения Хенг Сур заявил, что 77 швейных и обувных фабрик в Пномпене и провинции Кандаль пострадали от наводнений. Из них 23 приостановили работу.

Примерно 17 тысяч рабочих пострадали от приостановки производства, сказал он.

Премьер-министр Камбоджи Самдек Течо Хун Сен сообщил, что на данный момент правительство страны собрало более $7 млн от благотворительных организаций для помощи пострадавшим от наводнения.

Теги: наводнение, Камбоджа, осадки, пострадавшие
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