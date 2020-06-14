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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Карпатах погиб турист из Львова

В Карпатах погиб 27-летний турист из Львова. Что стало причиной его смерти, не сообщается, однако известно, что в тот день там прошла гроза.

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Туристы решили подняться на гору Грофа
Туристы решили подняться на гору Грофа
Фото: wikipedia.org

12 июня в Карпатах пропал турист из Львова, на следующий день спасатели нашли его тело. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

"12 июня в 22.35 в Осмолодский поисково-спасательный отдел поступило сообщение о том, что во время восхождения двух туристов из Львова на гору Грофа в поселке Осмолода Рожнятовского района началась гроза, в результате которой они потеряли между собой связь и разошлись. Один из них прибыл в заранее условленное место встречи, а другого не было", – говорится в сообщении.

Вечером того же дня на поиски туриста отправились спасатели на снегоболотоходе.

Тело мужчины 1993 года без признаков жизни было обнаружено в 7.30 13 июня. Спасатели доставили его в поселок Осмолода.

Причина смерти мужчины не называется.

https://www.facebook.com/MNSIFR/posts/3004546576331824

Теги: Львов, смерть, Карпаты, туристы, спасатели, гроза
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