В Киеве будут судить фотографа, обвиняемого в принуждении девятилетней девочки к созданию порнографических фото

"В начале апреля 2021 года подозреваемый создал в социальной сети фейковый профиль под вымышленным именем и начал переписку с девятилетней девочкой, представившись ей девочкой. Наладив контакт и получив полное доверие ребенка, мужчина уговорил ее к созданию личных изображений в обнаженном виде. После этого путем шантажа и угроз их распространения заставил девочку сделать другие откровенные фотоснимки, которые, в соответствии с законом "О защите общественной морали" относится к детской порнографии", – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что злоумышленником оказался 38-летний детский фотограф. Он женат, у него есть двое детей.

"В ходе обыска по месту жительства мужчины, в частности на мобильном телефоне и компьютере, обнаружены и изъяты многочисленные фото и видео детской порнографии. Установлено, что, кроме хранения детской порнографии и принуждения малолетнего лица к участию в ее создании, злоумышленник также совершил в отношении девочки развратные действия", – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 156, ч.ч. 1, 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса (хранение детской порнографии с участием малолетнего лица и совершение в отношении него развратных действий).