В Запорожской области спортивного тренера заподозрили в изготовлении детской порнографии

Тренеру грозит до 10 лет тюрьмы Фото: depositphotos.com

По версии следствия, 48-летний мужчина, работая тренером по спортивной акробатике, создавал порнографические фотоматериалы с участием несовершеннолетних девушек.

"Родителям своих воспитанниц он сообщил, что их дети якобы будут участвовать в фотосессии спортивного белья и получил их письменное согласие. Однако злоумышленник заставлял малолетних девочек позировать для откровенных снимков", - сообщили в киберполиции.

Среди пострадавших - трое девушек, которым на момент совершения преступления было по 8 лет.

Тренеру объявили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.