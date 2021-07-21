ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Запорожской области спортивного тренера заподозрили в изготовлении детской порнографии

Тренеру грозит до 10 лет тюрьмы
Тренеру грозит до 10 лет тюрьмы
Фото: depositphotos.com

Правоохранители разоблачили тренера по спортивной акробатике, который создавал порнографические фотоматериалы с участием несовершеннолетних девушек. Об этом 21 июля сообщили в пресс-центре киберполиции Украины.

По версии следствия, 48-летний мужчина, работая тренером по спортивной акробатике, создавал порнографические фотоматериалы с участием несовершеннолетних девушек.

"Родителям своих воспитанниц он сообщил, что их дети якобы будут участвовать в фотосессии спортивного белья и получил их письменное согласие. Однако злоумышленник заставлял малолетних девочек позировать для откровенных снимков", - сообщили в киберполиции.

Среди пострадавших - трое девушек, которым на момент совершения преступления было по 8 лет.

Тренеру объявили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: спорт, порнография, дети, преступление, киберполиция, фотосессия, тренер, подозрение, порно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хочу, чтобы у Нила был папа, которого не нужно вспоминать по фото". Анатолий Анатолич показал своего отца и рассказал, почему рос "безотцовщиной"
"Хочу, чтобы у Нила был папа, которого не нужно вспоминать по фото". Анатолий Анатолич показал своего отца и рассказал, почему рос "безотцовщиной"
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
"Курил, был блондином". 48-летний супруг Билык Ахмадов показал, как выглядел 19 лет назад
"Курил, был блондином". 48-летний супруг Билык Ахмадов показал, как выглядел 19 лет назад
Солистка группы Kazka Зарицкая впервые стала участницей "Танцев со звездами"
Солистка группы Kazka Зарицкая впервые стала участницей "Танцев со звездами"
"Одна из лучших совместных работ". Дочь Уиллиса и Деми Мур отпраздновала 30-летие вместе с родителями
"Одна из лучших совместных работ". Дочь Уиллиса и Деми Мур отпраздновала 30-летие вместе с родителями
"Просто Яма на дороге". Влад Яма похвастался отдыхом на Крите
"Просто Яма на дороге". Влад Яма похвастался отдыхом на Крите
"Там уже полноценный человечек", "Легких вам родов, Катя". Беременная Осадчая очаровала соцсети милым фото
"Там уже полноценный человечек", "Легких вам родов, Катя". Беременная Осадчая очаровала соцсети милым фото
Как правильно сварить гречку. Советы эксперта
Как правильно сварить гречку. Советы эксперта
Салат с ананасом. Топ-5 самых вкусных, простых и недорогих рецептов
Салат с ананасом. Топ-5 самых вкусных, простых и недорогих рецептов
Стало известно имя ведущего нового сезона шоу "Україна має талант"
Стало известно имя ведущего нового сезона шоу "Україна має талант"
Прокрастинация: почему мы откладываем дела и что с этим делать
Прокрастинация: почему мы откладываем дела и что с этим делать
"Тупо Голливуд, тупо бомба-ракета". Никитюк снялась в облегающих платьях
"Тупо Голливуд, тупо бомба-ракета". Никитюк снялась в облегающих платьях
"Ноги от ушей". Подольская похвасталась "шикарной фигурой"
"Ноги от ушей". Подольская похвасталась "шикарной фигурой"
Цибульская о своем райдере: Мне нужны розовые коты и два фаллоимитатора
Цибульская о своем райдере: Мне нужны розовые коты и два фаллоимитатора
"Анна, ну как же это красиво". Ризатдинова показала шпагат, стоя на мостике
"Анна, ну как же это красиво". Ризатдинова показала шпагат, стоя на мостике
"Супергорячо!" 54-летняя Холли Берри снялась в ванне
"Супергорячо!" 54-летняя Холли Берри снялась в ванне
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS