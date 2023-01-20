В Киеве будут судить мужчину, который дважды "минировал" здание Офиса президента из-за отключений света

Следствие установило, что 28 ноября 2022 года обвиняемый совершил два звонка на спецлинию "102" о минировании здания Офиса президента Украины в Киеве.

Эти сообщения он сделал из-за недовольства тем, что, по его мнению, слишком часто выключали свет в его квартире, заявляют в Офисе генпрокурора.

Правоохранители установили личность "минера" и задержали его. Во время обыска в квартире 51-летнего обвиняемого обнаружили мобильный телефон, с которого были сделаны звонки на спецлинию "102".

Также у него обнаружили коммунистическую символику и георгиевские ленты, которые, по его словам, принадлежат его пожилой матери, говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.