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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве будут судить мужчину, который дважды "минировал" здание Офиса президента из-за отключений света

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Киевлянин ложно сообщал о минировании здания ОП
Киевлянин ложно сообщал о минировании здания ОП
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении киевлянина по фактам заведомо ложных сообщений о подготовке взрыва в правительственном здании. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины в Telegram 20 января.

Следствие установило, что 28 ноября 2022 года обвиняемый совершил два звонка на спецлинию "102" о минировании здания Офиса президента Украины в Киеве.

Эти сообщения он сделал из-за недовольства тем, что, по его мнению, слишком часто выключали свет в его квартире, заявляют в Офисе генпрокурора.

Правоохранители установили личность "минера" и задержали его. Во время обыска в квартире 51-летнего обвиняемого обнаружили мобильный телефон, с которого были сделаны звонки на спецлинию "102".

Также у него обнаружили коммунистическую символику и георгиевские ленты, которые, по его словам, принадлежат его пожилой матери, говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Контекст:

В результате массированных атак России на украинскую энергетику в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они длились до нескольких суток.

Теги: Киев, минирование, обвинение, суд, Офис президента Украины
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