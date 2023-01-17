В Украине будут судить взятого в плен вагнеровца

В сообщении говорится, что обвиняемый, отбывая наказание в исправительной колонии №4 в поселке Островское Костромской области РФ за угон автомобиля, добровольно принял предложение организатора ЧВК "Вагнер" вступить в ее ряды.
За участие в боевых действиях на территории Украины и совершение преступлений организатор предлагал узникам денежное вознаграждение 100 000 российских рублей в месяц и дополнительно 100 000 российских рублей по истечении шестимесячного контракта, говорится в сообщении. Также за вступление в ЧВК заключенным после истечения срока контракта обещали полное помилование и так называемый "чистый лист", сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, обвиняемый вместе с другими участниками был направлен в район боевых действий на территории Луганской области, где в разграбленной вагнеровцами местной больнице, которая использовалась как военный объект, прошел курс обучения с боевым оружием, тактике ведения боевых действий и получил предметы экипировки и оружие.
В декабре 2022 года в районе боевых действий на территории Донецкой области представителями сил безопасности и обороны Украины он был взят в плен.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких ее "демилитаризации" и "денацификации".
После начала полномасштабной войны России против Украины основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.
По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из них более 1 тыс. были убиты под Бахмутом в период с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.