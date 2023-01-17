В Украине будут судить взятого в плен вагнеровца

В сообщении говорится, что обвиняемый, отбывая наказание в исправительной колонии №4 в поселке Островское Костромской области РФ за угон автомобиля, добровольно принял предложение организатора ЧВК "Вагнер" вступить в ее ряды.

За участие в боевых действиях на территории Украины и совершение преступлений организатор предлагал узникам денежное вознаграждение 100 000 российских рублей в месяц и дополнительно 100 000 российских рублей по истечении шестимесячного контракта, говорится в сообщении. Также за вступление в ЧВК заключенным после истечения срока контракта обещали полное помилование и так называемый "чистый лист", сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, обвиняемый вместе с другими участниками был направлен в район боевых действий на территории Луганской области, где в разграбленной вагнеровцами местной больнице, которая использовалась как военный объект, прошел курс обучения с боевым оружием, тактике ведения боевых действий и получил предметы экипировки и оружие.

В декабре 2022 года в районе боевых действий на территории Донецкой области представителями сил безопасности и обороны Украины он был взят в плен.