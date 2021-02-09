В Киеве горел детсад, эвакуировали 124 ребенка

Спасатели эвакуировали детей из задымленных помещений. Их посадили в автобусы и перевезли в соседний детский садик.

К приезду спасателей огонь уже был потушен, но их помощь понадобилась Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В одном из детсадов Киева в Святошинском районе 9 февраля вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Загорелся холодильник в медицинском кабинете на первом этаже двухэтажного детского сада. Сотрудники садика сами погасили огонь огнетушителем, но помещение было сильно задымлено.

Прибывшие спасатели эвакуировали из здания 124 ребенка. Детей поместили в два автобуса и перевезли в соседнее дошкольное учебное заведение.

Пожарные также помогли работникам заведения с транспортировкой еды для детей.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Возвращаться в садик было опасно, поскольку из-за проветривания помещений там было холодно.