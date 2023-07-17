В Киеве мужчина ворвался с оружием в собственный офис, ранил охранника и забаррикадировался – полиция

"Сегодня утром неизвестный вошел в офисное помещение по улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация. По прибытию наряда частной охраны мужчина выстрелил в сторону сотрудников и ранил одного из них", – говорится в сообщении.

После этого, по информации полиции, мужчина забаррикадировался в офисном помещении. Правоохранители провели спецоперацию, в результате которой бойцы КОРД задержали стрелка.

Им оказался 43-летний владелец офиса. Мотивы его поступка выясняют.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. Санкция статьи предполагает до 15 лет лишения свободы.