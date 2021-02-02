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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве на акции протеста ударили полицейского, задержаны девять человек

В столичной полиции заявляют, что правоохранители сделали замечание протестующим, поскольку те начали расклеивать наклейки. В ответ один из участников акции начал угрожать и нецензурно ругаться, а при попытке его задержать ударил полицейского.

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Следователи начали уголовное производство по статье об угрозах или насилии в отношении работника правоохранительного органа
Следователи начали уголовное производство по статье об угрозах или насилии в отношении работника правоохранительного органа
Фото: depositphotos.com

Сегодня в Киеве во время акции протеста по поводу незаконных пассажирских перевозок произошла потасовка, в которой пострадал полицейский. Об этом заявляет пресс-центр полиции Киева.

В полиции пишут, что вмешались в ход акции, поскольку протестующие начали клеить наклейки и не реагировали на предупреждения.

"Один из активных участников начал спорить, угрожать и нецензурно ругаться. В результате полицейский принял решение о немедленном задержании правонарушителя, который продолжал нарушать общественный порядок и сопротивлялся, ударив правоохранителя", – сказано в сообщении.

В результате полицейские задержали девятерых нарушителей общественного порядка.

На одного из задержанных составлен административный протокол по ст. 152 (нарушение правил благоустройства населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Следователи также начали уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3676136599108751

Как сообщает издание "Киев Оперативный", акция проходила под офисом Uber. Протестующие заявили, что они "против нелегальных перевозок, которые осуществляет Uber Shuttle", поскольку из-за них "страдают другие перевозчики". Они пытались наклеить стикеры на окна офиса, но вмешалась полиция.

Теги: Киев, транспорт, полиция, угрозы, правоохранители, Uber, полицейский, перевозки, акции протеста
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