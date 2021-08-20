В Киеве на установке светофоров коммунальное предприятие и подрядчик присвоили 15 млн грн – прокуратура

По данным следствия, в 2019 году предприятие заключило ряд договоров на строительство светофорных объектов в Киеве на сумму 20,3 млн грн. Подрядчик работы выполнил не в полном объеме и по завышенной стоимости. Правоохранители считают, что полученные от КП более 15 млн грн перечислены на счета юридических лиц с признаками фиктивности.
"В рамках расследования проводятся неотложные следственные действия в помещении КП "Центр организации дорожного движения", офисе подрядной компании и по месту жительства лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления", – отметили в релизе.
С мая на коммунальных предприятиях Киева и в департаментах городской государственной администрации периодически проводятся обыски (по данным Госфискальной службы, речь идет о десятках обысков и допросов), которые мэр Киева Виталий Кличко сравнивал с "махровыми налетами" времен беглого экс-президента Виктора Януковича. Городской голова Киева связывал следственные мероприятия с давлением на него лично и на киевскую власть со стороны Офиса президента Украины.
19 августа в Киеве проводились обыски в структурных подразделениях КГГА и ряде коммунальных предприятий столицы.