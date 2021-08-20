В Киеве на установке светофоров коммунальное предприятие и подрядчик присвоили 15 млн грн – прокуратура

По данным следствия, в 2019 году предприятие заключило ряд договоров на строительство светофорных объектов в Киеве на сумму 20,3 млн грн. Подрядчик работы выполнил не в полном объеме и по завышенной стоимости. Правоохранители считают, что полученные от КП более 15 млн грн перечислены на счета юридических лиц с признаками фиктивности.

"В рамках расследования проводятся неотложные следственные действия в помещении КП "Центр организации дорожного движения", офисе подрядной компании и по месту жительства лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления", – отметили в релизе.

Фото: gp.gov.ua