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В Киеве разоблачили детективное агентство, которое вело незаконную слежку – прокуратура

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Организовал агентство бывший правоохранитель
Организовал агентство бывший правоохранитель
Фото: gp.gov.ua

Киевская областная прокуратура прекратила деятельность детективного агентства, которое вело противоправную слежку за гражданами с использованием специальных технических средств получения информации. Об этом 19 ноября сообщил Офис генпрокурора Украины.

Организовал агентство бывший правоохранитель, к нелегальной деятельности он привлек своих знакомых.

"Участники агентства за денежное вознаграждение осуществляли скрытую слежку за гражданами Украины. Они прослушивали телефонные разговоры, следили за маршрутами передвижения. В перечень услуг агентства входила установка в помещениях и автомобилях спецсредств скрытого аудио- и видеоконтроля.

Агентство функционировало более двух лет. Стоимость услуг составляла от $200 в час за наблюдение за передвижением лица до $1000 за установку в офисе средств наблюдения.

Организатора схемы разоблачили во время получения $1350 и передачи заказчику информации, полученной незаконным путем.

В ходе обысков по месту жительства и в офисе агентства изъяты технические устройства для слежения с комплектующими, материалы оперативно-розыскных дел, компьютерная техника, мобильные телефоны.

Организатору агентства сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Ему планируют избрать меру пресечения.

Теги: Украина, прокуратура, компьютеры, правоохранители, детективы, подозрение, обыски, слежка, Офис генпрокурора
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