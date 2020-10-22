В киевском офисе партии "Единство Александра Омельченко" проходят обыски из-за подкупа избирателей – СМИ

Обыски в партии бывшего мэра Киева Александра Омельченко связаны с информацией о подкупе в восьми районах столицы, пишет телеканал ZIK со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, правоохранители изъяли списки людей, которых подкупили или планировали подкупить Фото: kievvlast.com.ua

В киевском офисе партии "Единство Александра Омельченко" бывшего мэра столицы Александра Омельченко проходят обыски, пишет 22 октября телеканал ZIK со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Инсайдер сообщил телеканалу, что обыски проводят в связи с информацией об организации этой партией скупки голосов избирателей. По данным источника, правоохранители изъяли списки людей, которых или уже подкупили, или планировали подкупить в восьми районах столицы.

Неназванный правоохранитель рассказал журналистам, что готовятся обыски еще в 15 офисах разных партий, их названия пока не разглашаются.

В Украине уже составлено 1496 протоколов о совершении административных правонарушений, которые имеют отношение к предвыборной кампании, сообщили в пресс-службе МВД Украины. Правоохранители открыли более 500 уголовных производств.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.