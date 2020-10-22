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ПОЛИТИКА

Пиарщик главы Харьковской ОГА Кучера сообщил, что ему угрожают

Политтехнолог кандидата в мэры Харькова, главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера Дмитрий Носиков считает угрозы подтверждением правильности выбранной стратегии.

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Дмитрий Носиков: Когда рушатся их планы, когда есть вероятность проиграть, начинаются обещания "умножить на ноль", "отдебатировть", "разобраться по-мужски"
Дмитрий Носиков: Когда рушатся их планы, когда есть вероятность проиграть, начинаются обещания "умножить на ноль", "отдебатировть", "разобраться по-мужски"
Фото: Dmytro Nosykov / Facebook

Политтехнологу кандидата в мэры Харькова, главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера поступают угрозы со стороны политических оппонентов его клиента. Об этом сам Дмитрий Носиков написал на своей странице в Facebook.

"К сожалению, самым ярким подтверждением успешности PR-кампании в Украине являются угрозы со стороны оппонентов. Когда рушатся их планы, когда есть вероятность проиграть, начинаются обещания "умножить на ноль", "отдебатировть", "разобраться по-мужски" и еще много разного... Эта стадия в Харькове настала две недели назад и ежедневно очередь только увеличивается", – написал Носиков.

Носиков добавил, что он считает угрозы подтверждением правильности выбранной стратегии.

"Моя команда просто дает небольшие медиаконсультации. Все закончится, и мы уедем", – написал пиарщик.

PR-консультант харьковского губернатора считает бессмысленным подтверждать или опровергать информацию, опубликованную в новой статье на "Украинской правде", посвященной выборам в Харькове и "концу эпохи" харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Носиков пообещал после завершения избирательной кампании рассказать свою историю о том, что происходило с ним с момента ухода с TVi, где он был генеральным продюсером, а также о том, кто на самом деле был оппонентом Алексея Кучера на выборах в Харькове. И пока попросил журналистов ему не писать и не звонить.

В качестве иллюстрации к посту Носиков опубликовал фото с портретом Геннадия Кернеса в раме. Неделю назад похожее фото выкладывал в Instagram Кучер с подписью "Тренер".

https://www.facebook.com/Nosykov/posts/3541025789290382

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, Харьковская ОГА, местные выборы, Алексей Кучер, Дмитрий Носиков
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