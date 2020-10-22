Кандидат на должность винницкого городского головы Кудлаенко заявил, что власть в городе пытается удержаться "на политическом Олимпе"

В Виннице агитаторам кандидата на должность городского головы Сергея Кудлаенко мешают расклеивать плакаты в его поддержку, такое видео Кудлаенко опубликовал в своих соцсетях.

Кандидат на должность винницкого городского головы от "Европейской солидарности" Сергей Кудлаенко опубликовал в Facebook видео, на котором его агитацию заклеивают плакатами оппонента – действующего мэра.

"Последние попытки власти удержаться на политическом Олимпе! Убежден, попытки остановить изменения в Виннице напрасны! Время больших свершений для Винницы пришло!" – написал Кудлаенко в Telegram.

18 октября Кудлаенко заявил, что ночью в нескольких местах в Виннице были уничтожены его агитационные конструкции. "Вместо конструктивной критики и дискуссий оппоненты перешли к тактике порчи имущества и угроз агитаторам и членам их семей. Это означает лишь одно – наша команда все делает правильно! Как бы кто ни старался, время перемен для Винницы пришло!" – отметил он.

Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения хулиганских действий группой лиц.