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ПОЛИТИКА

Кандидат на должность винницкого городского головы Кудлаенко сообщил, что несколько его агитационных конструкций уничтожили

Вместо конструктивной критики и дискуссий оппоненты перешли к тактике порчи имущества и угроз агитаторам и членам их семей, заявил кандидат на должность винницкого городского головы Сергей Кудлаенко.

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Сергей Кудлаенко: Испуганные ростом моей поддержки оппоненты всеми силами пытаются помешать мне в избирательной гонке
Сергей Кудлаенко: Испуганные ростом моей поддержки оппоненты всеми силами пытаются помешать мне в избирательной гонке
Фото: Сергій Кудлаєнко / Facebook

В ночь на 18 октября в нескольких местах в Виннице были уничтожены агитационные конструкции кандидата на должность винницкого городского головы, об этом сам кандидат сообщил на своей странице в Facebook.

"Вместо конструктивной критики и дискуссий оппоненты перешли к тактике порчи имущества и угроз агитаторам и членам их семей. Это означает лишь одно – наша команда все делает правильно! Как бы кто ни старался – время перемен для Винницы пришло!" – отметил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3349054488512859&id=100002250223319

Политик напомнил, что препятствование деятельности кандидата влечет за собой уголовную ответственность, и рассказал, что уже написал заявление в полицию. В видеообращении в Facebook он призвал оппонентов к честной кампании.

https://www.facebook.com/100002250223319/videos/3349166558501652/

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: выборы, Винница, полиция, местные выборы, Сергей Кудлаенко
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