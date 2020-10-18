Кандидат на должность винницкого городского головы Кудлаенко сообщил, что несколько его агитационных конструкций уничтожили

Вместо конструктивной критики и дискуссий оппоненты перешли к тактике порчи имущества и угроз агитаторам и членам их семей, заявил кандидат на должность винницкого городского головы Сергей Кудлаенко.

В ночь на 18 октября в нескольких местах в Виннице были уничтожены агитационные конструкции кандидата на должность винницкого городского головы, об этом сам кандидат сообщил на своей странице в Facebook.

"Вместо конструктивной критики и дискуссий оппоненты перешли к тактике порчи имущества и угроз агитаторам и членам их семей. Это означает лишь одно – наша команда все делает правильно! Как бы кто ни старался – время перемен для Винницы пришло!" – отметил он.

Политик напомнил, что препятствование деятельности кандидата влечет за собой уголовную ответственность, и рассказал, что уже написал заявление в полицию. В видеообращении в Facebook он призвал оппонентов к честной кампании.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.