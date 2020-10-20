Кандидат на должность винницкого городского головы Кудлаенко: К сожалению, есть информация, что "карусели" готовятся снова

Чтобы обеспечить 25 октября честное голосование на местных выборах, в Винницу приедут народные депутаты, заявил кандидат на должность винницкого городского головы Сергей Кудлаенко.

Кандидат на должность винницкого городского головы Сергей Кудлаенко заявил, что уже подготовил письма во все силовые ведомства, чтобы обеспечить честное и прозрачное голосование на местных выборах. Об этом политик сказал на пресс-конференции 19 октября, пишет местный ресурс "ВінницяОК".

Он отметил, что на избирательных участках будут наблюдатели от гражданской сети "Опора", миссии ОБСЕ и ряда других иностранных и украинских организаций.

"Сегодня наша главная задача – защитить волеизъявление каждого винничанина! Мы не дадим украсть ни одного голоса, – заявил Кудлаенко. – Также мы уже заручились поддержкой нескольких народных депутатов Украины, которые приедут и мы вместе будем контролировать подсчет голосов".

Политик добавил, что его команда уже подготовила письма для всех силовых ведомств и напомнил, что на один из участков Виннице на выборах в 2012 году привозили титушек.

"К сожалению, есть информация, что такие "карусели" готовятся снова, поэтому оперативно будем сообщать соответствующие органы, – подчеркнул кандидат. – Наша цель – не должности, наша цель – развитие Винницы, преобразование родного города в по-настоящему комфортный, безопасный и европейский".

18 октября Кудлаенко заявил, что ночью в нескольких местах в Виннице были уничтожены его агитационные конструкции. "Вместо конструктивной критики и дискуссий оппоненты перешли к тактике порчи имущества и угроз агитаторам и членам их семей. Это означает лишь одно – наша команда все делает правильно! Как бы кто ни старался – время перемен для Винницы пришло!" – отметил он.

"ВінницяОК" пишет, что полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения хулиганских действий группой лиц.