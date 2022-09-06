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В Киевской области продолжают гореть торфяники – ГСЧС

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Спасатели потушили часть возгораний и продолжают борьбу с пожарами на торфяниках
Спасатели потушили часть возгораний и продолжают борьбу с пожарами на торфяниках
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook

Ликвидация торфяных пожаров в двух районах Киевской области продолжается 6 сентября. Об этом сообщили на сайте управления ГСЧС в Киевской области.

"По состоянию на 12.00 продолжается ликвидация: вблизи сел Сосновка и Катюжанка Вышгородского района, вблизи села Забучье Бучанского района", – говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что спасатели Киевской области держат ситуацию с торфяными пожарами под контролем. 

Вчера к вечеру сотрудники ГСЧС потушили пожары возле сел Перше Травня Броварского района, Феневичи Вышгородского района и Стоянка Бучанского района, сообщали в ведомстве. 

Спасатели призвали граждан, нашедших новые очаги возгорания торфяников, немедленно сообщать Службе спасения по номеру 101 и не пытаться тушить их самостоятельно – это очень опасно. 

Согласно рейтингу портала IQAir на 12.45, воздух в украинской столице сегодня в хорошем состоянии. Киев находится на 60-м месте среди крупных городов по уровню загрязненности атмосферы.

Контекст:

1 сентября автоматическая система мониторинга состояния воздуха в Киеве зафиксировала сильное загрязнение во многих районах столицы. В КГГА поясняли, что это связано с пожарами на торфяниках в Вышгородском и Броварском районах Киевской области. 

Утром 5 сентября столицу вновь затянуло едким дымом из-за торфяных пожаров. Киев поднялся на первое место по уровню загрязненности воздуха согласно рейтингу портала IQAir.

Днем 5 сентября качество воздуха в Киеве нормализовалось, сообщили в КГГА. 

Теги: Киев, пожар, ГСЧС, Киевская область, спасатели, воздух, торфяники
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