В Киевской области продолжают гореть торфяники – ГСЧС

Спасатели потушили часть возгораний и продолжают борьбу с пожарами на торфяниках Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook

"По состоянию на 12.00 продолжается ликвидация: вблизи сел Сосновка и Катюжанка Вышгородского района, вблизи села Забучье Бучанского района", – говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что спасатели Киевской области держат ситуацию с торфяными пожарами под контролем.

Вчера к вечеру сотрудники ГСЧС потушили пожары возле сел Перше Травня Броварского района, Феневичи Вышгородского района и Стоянка Бучанского района, сообщали в ведомстве.

Спасатели призвали граждан, нашедших новые очаги возгорания торфяников, немедленно сообщать Службе спасения по номеру 101 и не пытаться тушить их самостоятельно – это очень опасно.

Согласно рейтингу портала IQAir на 12.45, воздух в украинской столице сегодня в хорошем состоянии. Киев находится на 60-м месте среди крупных городов по уровню загрязненности атмосферы.