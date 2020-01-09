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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Кировоградской области расстреляли двух человек – полиция

В Светловодске Кировоградской области неизвестный убил ранее судимого мужчину и его сожительницу.

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Тела убитых обнаружили во дворе, где они проживали
Тела убитых обнаружили во дворе, где они проживали
Фото: Громадський рух Стаття п'ять / Facebook

Вечером 8 января в Светловодске Кировоградской области неизвестный расстрелял двух людей. Об этом 9 января проинформировала полиция области.

Об огнестрельных ранениях мужчины и женщины в возрасте 36 и 40 лет в полицию сообщила их родственница.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Громадський рух "Стаття п'ять" сообщает в Facebook, что тела убитых обнаружили во дворе, где они проживали. 

"Сначала был убит мужчина, от услышанного громкого выстрела во двор вышла женщина, которая также получила огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Нападавшие скрылись с места преступления. У убитой женщины остался 19-летний сын", – рассказали в организации.

Убитый мужчина являлся сожителем погибшей. Он был ранее судим.

https://www.facebook.com/GromadskiyRyxSt5/posts/3123012874394511

Теги: Украина, убийство, полиция, нападение, Кировоградская область, правоохранители, уголовное производство, Светловодск
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