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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Кировоградской области сгорела электричка

Движение поезда остановили, травмированных и пострадавших нет, отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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Движение электрички остановили, травмированных и пострадавших нет
Движение электрички остановили, травмированных и пострадавших нет
Фото: kr.dsns.gov.ua

В воскресенье вечером, 31 мая, спасатели Кировоградской области получили сообщение о том, что загорелся вагон электропоезда сообщением "Знаменка – Помична". Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Движение поезда остановили, травмированных и пострадавших нет, отметили в ГСЧС.

"В 20.06 пожар был локализован и в 20.51 – ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось шесть человек личного состава, одна единица техники 19-й Государственной пожарно-спасательной части города Новоукраинка, четыре человека личного состава, одна единица техники 3-го ГПСЗ поселка Добровеличковка и пожарный поезд станции Помична. Причина пожара устанавливается", – сообщили спасатели.

Теги: пожар, ГСЧС, Кировоградская область, электричка
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