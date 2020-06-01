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В Киеве отложили возобновление движения городской электрички

Окончание ремонта электропоездов киевской электрички ориентировочно ожидается 7 июня.

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Перенос запуска электрички связан с тем, что рабочие не успели завершить ремонт поездов
Перенос запуска электрички связан с тем, что рабочие не успели завершить ремонт поездов
Фото: depositphotos.com

В Киеве перенесли запуск городской электрички на неопределенную дату. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

Отмечается, что из-за карантина была приостановлена работа моторвагонного депо "Фастов-1" и работники предприятия не успели выполнить ремонт электропоездов городской электрички.

"Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо "Фастов-1", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня. О дате возобновления движения будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автомобильного сообщения и железнодорожных перевозок.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Киев, карантин, электричка, ремонт, общественный транспорт
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