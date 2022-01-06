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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Кременчуге избили журналиста, когда он снимал сюжет в больнице – омбудсмен

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На журналиста напали на территории центральной районной больницы
На журналиста напали на территории центральной районной больницы
Фото: pl.npu.gov.ua

5 января в Кременчуге Полтавской области неизвестные напали на журналиста телерадиокомпании "Кременчугские новости" Антона Воробьева, снимавшего сюжет на территории центральной районной больницы. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Врачи скорой помощи, вызванные на место происшествия, госпитализировали его в нейрохирургическое отделение городской больницы, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей грудной клетки и левого плеча", – написала она.

Денисова подчеркнула, что в 2021 году в Украине было зафиксировано 197 случаев нарушений свободы слова, из них 145 касались физической агрессии против журналистов. Суды вынесли 10 приговоров по этим делам.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/461811931966751

Воробьев 5 января на своей странице в Facebook разместил видео, в котором рассказал, что приехал с оператором в больницу, когда узнал, что неизвестные захватили помещение в клинике.

"Мы пытались узнать, что делают там неизвестные. К нам начали применять физическую силу, выталкивать нас, бить. Мы сразу вызвали полицию. Я почувствовал себя плохо... Это не просто жители Каменнопотоковской общины, а профессиональные титушки, если можно так сказать. Они прятали свои лица, били меня в одно место, больше всего в плечо", – отметил журналист.

Ночь он провел в больнице, где ему поставили капельницы.

https://www.facebook.com/notanvorobiov/videos/2735977306705661/

В Нацполиции Украины заявили, что информацию о нападении получили от Воробьева. Правоохранители открыли производства по ст. 356 (самоуправство) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, титушки, полиция, Кременчуг, Людмила Денисова, агрессия, нападение, угрозы, больница, Полтавская область, правоохранители, журналисты, омбудсмен, Нацполиция
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